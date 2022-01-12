В ВОЗ отказались приравнивать коронавирус к гриппу

«Мы еще не на том этапе, когда можем назвать коронавирус эндемичным. Это произойдет не раньше 2022 года», — подчеркнула эксперт.

По словам Смоллвуд, важный фактор для наделения COVID-19 статусом эндемического заболевания — вакцинация.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес предложил приравнять коронавирус к гриппу, напоминает Ura.ru. По словам главы испанского правительства, защиту от вируса может получить каждый, следовательно, COVID-19 необходимо перевести из пандемических заболеваний в эндемические.

