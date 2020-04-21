ВОЗ дала оценку ситуации с коронавирусом в РФ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила эпидемия в России все еще находится в стадии роста. Об этом она сообщила в эфире радио «Эхо Москвы», пишет РИА Новости.

При этом, по словам Вуйнович, темпы роста заражений снижаются, но медленно. Она добавила, что все принятые в стране меры, соответствуют рекомендациям ВОЗ, однако все зависит от их исполнения.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Почти половина из зараженных не имели выраженных симптомов заболевания. Зафиксирована 51 смерть, 427 пациентов вылечились.

Ранее сообщалось, что бессимптомное течение COVID-19 у большинства пациентов может быть признаком выработки «коллективного иммунитета». Такое мнение выразил врач-вирусолог Виктор Зуев из Российской академии естественных наук (РАЕН).





