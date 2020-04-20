Эксперт назвал бессимптомное течение COVID-19 признаком коллективного иммунитета

Врач-вирусолог Владимир Зуев из Российской академии естественных наук (РАЕН) назвал бессимптомное течение COVID-19 у большинства пациентов признаком выработки «коллективного иммунитета». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Зуева, вирус всегда на начальных этапах проявляет агрессивность, как любое ОРВИ, однако позже ослабевает, таким образом пытаясь выжить. Врач пояснил, что, создавая «комфортные условия» для зараженного, инфекция пытается спасти себя как вид.

Зуев сравнил COVID-19 с вирусом гриппа и герпеса, которые есть в организме человека, но проявляются редко при ослаблении иммунитета. По его словам, вскоре выработается массовый иммунитет и к новому типу коронавируса.

По данным столичного оперштаба, у 60% горожан с подтвержденным COVID-19 болезнь протекает без выраженных симптомов.



