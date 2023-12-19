ВОЗ: COVID-19 адаптировался к человеку, но продолжает мутировать
Коронавирус адаптировался к человеку, но продолжает мутировать. Такое заявление сделала официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что COVID-19 продолжает циркулировать, вызывая тяжелые заболевания и смерть. При этом Вуйнович сообщила, что с наступлением зимы в Центральной Азии и Европе другие респираторные патогены стали циркулировать вместе с коронавирусом.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что откладывать вакцинацию обновленным «Спутником» не стоит, так как коронавирус сегодня по-прежнему в числе первых возбудителей респираторных заболеваний, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru