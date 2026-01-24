Заслуженный артист России Игорь Миркурбанов в интервью НСН рассказал о влиянии рок-музыкантов на его новый спектакль «Гуттаперчевый человек или Nutcracker».

Премьера этой постановки прошла на московской площадке Пространство «Внутри». Миркурбанов выступил и режиссером, и сыграл главную роль. По его словам, этот спектакль «сочинил себя сам».