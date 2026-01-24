Летов, Мамонов и Достоевский: Как рокеры попали в новый спектакль Миркурбанова

В спектакле «Гуттаперчевый человек или Nutcracker» много от Мамонова, туда также вошли цитаты лидеров «АукцЫона» и «Гражданской обороны», сказал в эфире НСН Игорь Миркурбанов.

Заслуженный артист России Игорь Миркурбанов в интервью НСН рассказал о влиянии рок-музыкантов на его новый спектакль «Гуттаперчевый человек или Nutcracker».

Премьера этой постановки прошла на московской площадке Пространство «Внутри». Миркурбанов выступил и режиссером, и сыграл главную роль. По его словам, этот спектакль «сочинил себя сам».

«Изначально замысел спектакля был совершенно другим, и его название тоже отличалось. Однако в процессе работы он начал "сочинять себя сам", что мне очень нравится. Из различных моих ощущений складывалась тема, связанная с пространством, артистами и музыкой. Когда все эти элементы начали более-менее собираться, спектакль стал обретать свою форму. Этот органический процесс формирования и есть то, что меня вдохновляет в творчестве. Я верю, что лучшие постановки рождаются именно таким путем. Идея спектакля включает в себя элементы психоза и трагедии, например, образ застрелившегося супруга. При этом присутствует некая недосказанность, что я называю "матрешкой" смыслов. Главная героиня - Мария из «Щелкунчика» и рождественская история также легли в основу», - разъяснил режиссер.

Он объяснил, как связаны с этим спектаклем Егор Летов и другие рок-музыканты.

«В спектакль вошли различные ощущения, включая цитату «дорога без конца» лидера группы «АукцЫон» Леонида Федорова и «сносная тяжесть небытия» лидера «Гражданской обороны» Егора Летова. Достоевский, безусловно, оказал значительное влияние: монологи Мити и сцена «У Христа на елке» нашли свое место. В спектакле много от Петра Мамонова. Все эти элементы – это то, что долгое время собиралось во мне и выразилось в постановке. Я считаю, что сейчас уже можно с уверенностью сказать, что спектакль состоялся. Он такой, какой он есть, и мне не хочется ничего сжимать или перерабатывать, что часто бывает с другими постановками», - заключил собеседник НСН.
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о новой версии спектакля «№ 13».

