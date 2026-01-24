Россия и Пакистан начали переговоры о запуске прямых рейсов

Пакистан и Россия ведут переговоры о запуске прямых рейсов между странами. Об этом заявил пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

«Мы находимся в контакте по этому вопросу. Переговоры начались», - рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

По словам Тирмизи, прямые перелеты организуют, когда будет «больше контактов между людьми, между бизнесом, больше проектов».

Ранее глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что в 2026 году могут быть запущены прямые авиарейсы из РФ в Малайзию.

