Россия и Пакистан начали переговоры о запуске прямых рейсов
24 января 202609:34
Пакистан и Россия ведут переговоры о запуске прямых рейсов между странами. Об этом заявил пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
«Мы находимся в контакте по этому вопросу. Переговоры начались», - рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.
По словам Тирмизи, прямые перелеты организуют, когда будет «больше контактов между людьми, между бизнесом, больше проектов».
Ранее глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что в 2026 году могут быть запущены прямые авиарейсы из РФ в Малайзию.
