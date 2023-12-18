Олаф Шольц заболел коронавирусом

Канцлер Германии Олаф Шольц заразился коронавирусом, сообщил он в соцсети X.

Шольц приехал на спектакль Серебренникова в Гамбург

По его словам, болезнь протекает в легкой форме. После положительного теста на коронавирус канцлер работает удаленно, и был вынужден отменить все предстоящие встречи и публичные выступления.

Ранее Шольц принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе, где встречался с лидерами европейских государств, а также с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КоронавирусШольц

Горячие новости

Все новости

партнеры