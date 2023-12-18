Олаф Шольц заболел коронавирусом
18 декабря 202314:36
Канцлер Германии Олаф Шольц заразился коронавирусом, сообщил он в соцсети X.
По его словам, болезнь протекает в легкой форме. После положительного теста на коронавирус канцлер работает удаленно, и был вынужден отменить все предстоящие встречи и публичные выступления.
Ранее Шольц принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе, где встречался с лидерами европейских государств, а также с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru