ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 290 млн

Число смертельных случаев превысило 5,44 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами. Отметку в 200 млн была пройдена в начале августа текущего года, в 250 млн - в ноябре текущего года.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 54,9 млн), Индии (более 34,9 млн) и Бразилии (более 22,2 млн).

