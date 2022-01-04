ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 290 млн
4 января 202222:35
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 290 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.
Число смертельных случаев превысило 5,44 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами. Отметку в 200 млн была пройдена в начале августа текущего года, в 250 млн - в ноябре текущего года.
Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 54,9 млн), Индии (более 34,9 млн) и Бразилии (более 22,2 млн).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru