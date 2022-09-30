«Наслоение двух волн»: Иммунолог предрек всплеск заболеваемости COVID осенью

В России четвертый день подряд продолжается спад заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в стране заразились 37286 человек, выздоровели 61225 пациентов, 106 заболевших скончались. По мнению Болибока, осенью вероятен новый всплеск заболеваемости.

«В России произошло наслоение двух волн. Пик первой волны «Омикрона» пришелся на февраль, когда заболеваемость доходила до 203 тысяч человек за сутки. Благодаря этому естественным путем выработался коллективный иммунитет. К сентябрю он практически исчез, соответственно, уровень заболеваемости снова пошел вверх. Второй же момент связан с тем, что в начале сентября многие вернулись из отпусков, дети пошли в школы и в детские сады. Получается, что члены семьи приносят инфекцию извне и заражают друг друга. Эти два фактора — потеря коллективного иммунитета и активная передача инфекции — вполне могут спровоцировать новый всплеск», — заявил Болибок

Также собеседник НСН объяснил, почему не стоит полагаться на официальную статистику.

«Нынешняя волна заболеваемости COVID продолжается с конца июля, предыдущие волны осеннего и зимнего периода также были достаточно долгими, длились по нескольку месяцев. На мой взгляд, колебания статистики связаны с тем, что большое количество ОРВИ не регистрируются как ковидные. И дети, и взрослые сейчас реже обращаются за помощью в медучреждения, предпочитая заниматься самолечением. Даже если COVID подтверждает купленный в аптеке экспресс-тест, такие заболевания не попадают в статистику, если пациенты не вызывают врача. Волнообразного спада ждать не стоит, но вполне возможно, что через несколько месяцев мы вернемся к летним цифрам, когда заболеваемость упала до 2500 случаев в сутки», — сказал медик.

Иммунолог считает, что вводить какие-то новые меры не имеет смысла, поскольку зачастую не выполняются уже действующие.

«Было опубликовано распоряжение Роспотребнадзора о закрытии отдельных классов и школ при необходимости на карантины, но часто бывает так, что болеет половина класса, болеют учителя, но никакого карантина не вводится. Так же и на рабочих местах — многие производственные и торговые компании не могут позволить себе работать удаленно. В этом случае соблюдение масочного режима и социальной дистанции — вопрос сознательности и заботы о своих подчиненных руководства», — заключил Болибок.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость COVID-19 в России находится на верхнем плато.

