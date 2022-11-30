Новый случай заражения птичьим гриппом в Китае привёл к летальному исходу

В КНР зафиксирован новый смертельный случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа. Как сообщили органы здравоохранения Китая, высокопатогенная разновидность H5N1 была подтверждена у 38-летней жительницы города Цинчжоу в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Уколоться и забыть. Врачи советуют способ профилактики против свиного гриппа

Уточняется, что женщина контактировала с домашней птицей. Пациентка умерла в больнице. Как пишет ТАСС, с 2005 года в Китае было зарегистрировано 54 случая заражения человека штаммом вируса H5N1.

Ранее российские производители мяса выразили опасения, что закон, который разрешает разводить куриц, уток, гусей и индеек не только на участках, оформленных как личное подсобное хозяйство, может привести к распространению птичьего гриппа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайПтичий Грипп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры