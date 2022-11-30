Новый случай заражения птичьим гриппом в Китае привёл к летальному исходу
В КНР зафиксирован новый смертельный случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа. Как сообщили органы здравоохранения Китая, высокопатогенная разновидность H5N1 была подтверждена у 38-летней жительницы города Цинчжоу в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Уточняется, что женщина контактировала с домашней птицей. Пациентка умерла в больнице. Как пишет ТАСС, с 2005 года в Китае было зарегистрировано 54 случая заражения человека штаммом вируса H5N1.
Ранее российские производители мяса выразили опасения, что закон, который разрешает разводить куриц, уток, гусей и индеек не только на участках, оформленных как личное подсобное хозяйство, может привести к распространению птичьего гриппа.
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