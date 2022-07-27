ВОЗ: 18 тысяч человек в мире заразились оспой обезьян

В мире число заразившихся оспой обезьян перевалило за 18 тысяч, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Как отмечается, инфекция охватила уже 78 стран.

По информации ВОЗ, большая часть инфицированных зарегистрированы в Европе.

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Страной с самым большим числом заболевших стали США, где выявлено 3846 случаев оспы обезьян. Далее следуют Испания, Германия и Великобритания.

Ранее в ВОЗ заявили, что вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвропаСШАИнфекцияЗаболеваниеВОЗ
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