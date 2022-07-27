ВОЗ: 18 тысяч человек в мире заразились оспой обезьян

В мире число заразившихся оспой обезьян перевалило за 18 тысяч, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Как отмечается, инфекция охватила уже 78 стран.

По информации ВОЗ, большая часть инфицированных зарегистрированы в Европе.