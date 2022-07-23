ВОЗ: Вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией

Глава организации отметил, что распространение заболевания вызывает умеренный риск по всей планете. Европа является в этом смысле опасным исключением, потому что в этом регионе инфекция распространяется быстро.

По словам Гебрейесуса, на встрече 21 июля чрезвычайный комитет ВОЗ не достиг единого мнения в данном вопросе.

На сегодня в мире зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения оспой обезьян.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе штаммов оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

