ВОЗ: Вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге 23 июля объявил Вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

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Глава организации отметил, что распространение заболевания вызывает умеренный риск по всей планете. Европа является в этом смысле опасным исключением, потому что в этом регионе инфекция распространяется быстро.

По словам Гебрейесуса, на встрече 21 июля чрезвычайный комитет ВОЗ не достиг единого мнения в данном вопросе.

На сегодня в мире зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения оспой обезьян.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе штаммов оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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