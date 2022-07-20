В России разработали универсальную вакцину для профилактики оспы обезьян
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе штаммов оспы обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования ее безопасности», — приводит ТАСС сообщение ФМБА.
Ведется подготовка к доклиническим исследованиям эффективности препарата, пишет Ura.ru.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оспа обезьян выявлена более чем в 60 странах, всего зарегистрировано 9,2 тысячи случаев заражения, отмечает Газета.ру. В России подтвержден один случай заболевания.
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