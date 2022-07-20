В России разработали универсальную вакцину для профилактики оспы обезьян

Совет ИКАО считает, что информация о бомбе на борту экстренно приземлившегося в Минске в мае прошлого года самолета была заведомо ложной

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Трутнев вылетел в пострадавший от паводка Верхоняский район Якутии

Решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой

Путин предложил запустить «Северный поток-2» для увеличения поставок газа в Европу

Netflix лишилась почти миллиона платных подписчиков