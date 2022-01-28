«Вот болото и сгнило»: Глава профсоюза полиции оценил реформу МВД
Реформа МВД, прошедшие в ее рамках переименование милиции в полицию и переаттестация сотрудников в 2011 году не искоренили коррупцию, а наоборот, усилили ее. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
«Реформа создала кучу проблем. В частности прошла переаттестация всех сотрудников, которая была отдана на откуп начальников: они смотрели - ты со мной ругался, ты слишком умный, в суд на меня подавал, поэтому не включим тебя в состав полиции. Это было без всяких объяснений. Например, у нас во втором спецбатальоне Московской области был целый взвод в профсоюзе: нормальные, честные ребята, все время начальству указывали, что так нельзя работать, нельзя собирать деньги на ремонт машин, нельзя незаконно брать деньги за проезд грузового транспорта. Их практически всех не ввели в состав полиции. И так везде было - неудобных для начальников людей убрали и остались в основном те, которые начальству не перечит, молчит, боится и выполняет все их приказы, в том числе незаконные. Вот к чему привела реформа Медведева», - считает глава московского профсоюза полиции.
Сегодня в интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение о переименовании милиции в полицию было связано с запуском реформы МВД в 2009-2011 годах. По его мнению, реформа МВД была необходима: зарплата сотрудника МВД была просто несоразмерно маленькой, а «сейчас об этом даже забыли». При этом Медведев признал, что проблем и злоупотреблений в полиции до сих пор очень много.
По мнению Пашкина, зарплаты сотрудников ОВД можно было повышать и без переименования организации.
«Зарплату можно было и милиции повысить. Для этого не надо никого переименовывать. В России слово “полиция” всегда было завязано с полицаями, фашистскими прихвостнями. Переименование негативно сказалось и на мнении людей в отношении сотрудников ОВД. Видно, решили отделить сотрудников ОВД от народа, чтобы они были по разные стороны баррикад, если что-то случится. Частично это удалось. Они должны защищать закон, а сейчас то, как они это делают, видно по тому, как по 20 квартир у них появляется. Вот болото и сгнило: постоянно кого-то сажают, кто-то взятки берет», - сказал Пашкин.
Масштабная реформа МВД проводилась в 2009—2011 годах. Ее целью было повышение эффективности правоохранительных органов, искоренение коррупции среди силовиков. В рамках реформы милицию переименовали в полицию, а всех сотрудников обязали пройти переаттестацию.
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