«Вот болото и сгнило»: Глава профсоюза полиции оценил реформу МВД

Сегодня в интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение о переименовании милиции в полицию было связано с запуском реформы МВД в 2009-2011 годах. По его мнению, реформа МВД была необходима: зарплата сотрудника МВД была просто несоразмерно маленькой, а «сейчас об этом даже забыли». При этом Медведев признал, что проблем и злоупотреблений в полиции до сих пор очень много.

По мнению Пашкина, зарплаты сотрудников ОВД можно было повышать и без переименования организации.

«Зарплату можно было и милиции повысить. Для этого не надо никого переименовывать. В России слово “полиция” всегда было завязано с полицаями, фашистскими прихвостнями. Переименование негативно сказалось и на мнении людей в отношении сотрудников ОВД. Видно, решили отделить сотрудников ОВД от народа, чтобы они были по разные стороны баррикад, если что-то случится. Частично это удалось. Они должны защищать закон, а сейчас то, как они это делают, видно по тому, как по 20 квартир у них появляется. Вот болото и сгнило: постоянно кого-то сажают, кто-то взятки берет», - сказал Пашкин.

Масштабная реформа МВД проводилась в 2009—2011 годах. Ее целью было повышение эффективности правоохранительных органов, искоренение коррупции среди силовиков. В рамках реформы милицию переименовали в полицию, а всех сотрудников обязали пройти переаттестацию.

