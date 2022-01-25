«Очередная беллетристика»: В Госдуме отрицают объем коррупции в РФ

Западные исследования коррупции в России проводятся неясными методами и приходят к сомнительным выводам, поэтому им нельзя однозначно доверять, заявил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от партии ЛДПР Андрей Луговой в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее признанная в России иноагентом организация Transparency International заявила, что Россия заняла 136 место в Индексе восприятия коррупции. При этом годом ранее Россия занимала 129 место. При этом авторы исследования отметили, что закон «об иностранных агентах» сделал обнародование фактов коррупции «еще более опасным ремеслом».

«136 место, говорите? Я в последнее время стал с большим сомнением относиться к разного рода оценкам, которые дают нам компании, имеющие отношение к западным организациям, борющимся за права человека. Непонятно, как за годы мы можем так резко подняться или опуститься, какие критерии они используют. Я вполне согласен, что уровень коррупции в России весьма и весьма высок, но не согласен, что мы находимся так далеко, впереди планеты всей, поэтому отношусь к этому с сомнением», - прокомментировал депутат.

Он выразил уверенность, что никакой связи между коррупцией и законом об иностранных агентов нет и быть не может.

«Закон об иноагентах совершенно конкретно говорит, что компания, если она получает деньги из-за рубежа, должна зарегистрироваться, вот и всё. В чем опасность там – не понимаю. Так, очередная беллетристика вокруг темы коррупции и иноагентов», - подытожил Луговой.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в пресс-центре НСН заявил, что Россия опережает Европу и Америку в сфере обеспечения безопасности на различных объектах.

