«Впал в болезнь»: Внук Шолохова ответил Прилепину на байки о «расказачивании»
В 105-ю годовщину советской директивы о кровавом "расказачивании" населения южных регионов России, писатель Прилепин решил, вдруг, опровергнуть "расказачивание", как геноцид казаков. Депутат Госдумы Шолохов в эфире НСН призвал Прилепина тщательнее анализировать события.
Писатель Захар Прилепин жестко раскритиковал "ряд учебных заведений на Дону и Кубани и ряд чиновников с Дона" за их негативное отношение к "расказачиванию" в годы гражданской войны, сравнив воспитание молодых казаков с идеологией современной Украины. Внук писателя Михаила Шолохова, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов с ним категорически не согласен, и считает, что опровергая "расказачивание" при Советской власти, как геноцид казаков, Прилепин впал в давно известную "болезнь". Об этом Шолохов заявил в интервью НСН.
В этом году исполнилось ровно 105 лет директиве оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 года, положившей начало кровавому "расказачиванию" населения казачьих регионов России, в том числе женщин, детей и стариков. Шолохов призвал Прилепина тщательнее анализировать события.
«Захар увлекающийся человек. Отстаивая какую-то позицию, он часто ударяется в максимально белое или черное. При этом здесь он впал в ту же болезнь, в которую впало все казачество давным-давно – есть «белое» и «красное», и безоговорочно права только одна сторона. На самом деле, гражданская война не имеет ни победителей, ни побежденных. Нужно перестать делиться на «белых» и «красных», при этом оправдывать одну сторону в ущерб другой. Если мы будем копаться в прошлом с точки зрения доказать, кто был прав, то мы не закончим эту историю никогда», - убежден Шолохов.
В подтверждение своих слов Шолохов рассказал историю из своей жизни на этот счет:
«Был один мой друг, который вырос при Советской власти, сельский интеллигент, абсолютно адекватный человек, ни разу не был замечен ни в каких агрессивных настроениях. Один раз при нем я упомянул фамилию человека, глубоко уважаемого на Верхнем Дону, который в советское время сделал для этого района очень много. И вот мой приятель вдруг бледнеет и говорит: «Мне бы сейчас его к стенке поставили, я бы его с левой руки, чтобы правую не пачкать!». Человек, повторюсь, абсолютно мирный… Естественно, я задал вопрос: «Что он тебе сделал? За что?!». Ответ такой: «Его отец моего деда в 19 году под лед посадил»... Это было почти через 100 лет после трагедии. Это губительная история, наворочали все: не надо говорить, что были хорошие «красные» или хорошие «белые». И те, и другие творили такое, отчего шерсть дыбом встает. Еще много лет из этой искры пламя может разгореться. К этим вопросам нужно подходить очень взвешенно», - сказал собеседник НСН.
Александр Шолохов считает неуместными сравнения критики расказачивания на Дону с антисоветской риторикой современной Украины, и напомнил Прилепину, что даже Сталин признал ошибки при расказачивании, лично разрешив публикацию 3-го тома «Тихого дона».
«Была известная встреча, где 26-летний Шолохов встречался со Сталиным у Горького, который организовал эту встречу. Шолохов, который по нынешним меркам пацан, спорил со Сталиным именно о третьей книге «Тихого Дона», о сути Вешенского восстания и о публикации этой книги. Дедушка тогда употребил оборот: «Руководители Белого движения субъективно были правы». На это Сталин очень жестко возразил: «Как можно говорить о субъективности в таких вещах? Тут есть только объективная сторона вопроса». Дед согласился с некоторыми моментами, при этом оговорив, что рассказывать об этом надо, что это должно быть предметом творческого осмысления. В конечном итоге Сталин согласился с Шолоховым, сказав, что «Тихий Дон» надо публиковать», - резюмировал внук писателя.
Ранее руководитель пресс-службы Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин рассказал НСН, на чем основан современный образ казака.
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