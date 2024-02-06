«Впал в болезнь»: Внук Шолохова ответил Прилепину на байки о «расказачивании»

«Захар увлекающийся человек. Отстаивая какую-то позицию, он часто ударяется в максимально белое или черное. При этом здесь он впал в ту же болезнь, в которую впало все казачество давным-давно – есть «белое» и «красное», и безоговорочно права только одна сторона. На самом деле, гражданская война не имеет ни победителей, ни побежденных. Нужно перестать делиться на «белых» и «красных», при этом оправдывать одну сторону в ущерб другой. Если мы будем копаться в прошлом с точки зрения доказать, кто был прав, то мы не закончим эту историю никогда», - убежден Шолохов.

В подтверждение своих слов Шолохов рассказал историю из своей жизни на этот счет:

«Был один мой друг, который вырос при Советской власти, сельский интеллигент, абсолютно адекватный человек, ни разу не был замечен ни в каких агрессивных настроениях. Один раз при нем я упомянул фамилию человека, глубоко уважаемого на Верхнем Дону, который в советское время сделал для этого района очень много. И вот мой приятель вдруг бледнеет и говорит: «Мне бы сейчас его к стенке поставили, я бы его с левой руки, чтобы правую не пачкать!». Человек, повторюсь, абсолютно мирный… Естественно, я задал вопрос: «Что он тебе сделал? За что?!». Ответ такой: «Его отец моего деда в 19 году под лед посадил»... Это было почти через 100 лет после трагедии. Это губительная история, наворочали все: не надо говорить, что были хорошие «красные» или хорошие «белые». И те, и другие творили такое, отчего шерсть дыбом встает. Еще много лет из этой искры пламя может разгореться. К этим вопросам нужно подходить очень взвешенно», - сказал собеседник НСН.