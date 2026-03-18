В московских колледжах запустят три новых ИТ-направления

Три направления подготовки в сфере информационных технологий появятся в новом учебном году в колледжах Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Учебные заведения готовят квалифицированные кадры для цифровой экономики Москвы, тесно сотрудничая с лидерами отрасли. Партнерами колледжей стали более 300 ведущих ИТ-компаний. В Москве в ИТ-колледжах учатся около 23 тысячи студентов, причем в 2025 году на первый курс поступило на 10 процентов больше ребят, чем годом ранее около 8 тысяч. Учащиеся осваивают 12 востребованных специальностей.

«В новом учебном году студенты... смогут изучать три новых направления в сфере информационных технологий: разработку и управление программным обеспечением, техническую эксплуатацию и сопровождение информационных систем, а также интеграцию решений с применением искусственного интеллекта», — отметила Ракова.

В числе партнеров столичных колледжей — компании «Яндекс», «ВКонтакте», «МТС», Сбер и «Ростелеком». Они участвуют в разработке учебных программ и стандартов оснащения лабораторий, оценивают знания учащихся на экзаменах, приглашают их на практику с возможностью трудоустройства, проводят стажировки для педагогов.

В образовательный процесс внедряют уникальные форматы. В частности, около 3,5 тысячи студентов колледжа «ИТ. Москва» получили бесплатный доступ к специальными программам «Яндекс Практикума» по шести направлениям. Для учащихся проводят хакатоны и соревнования по кибербезопасности с участием предприятия комплекса столичного транспорта, победителей которых приглашают на стажировки. Так, студент «ИТ. Москва» Дмитрий Иванов выиграл хакатон, прошел практику в Московском метрополитене и стал главным специалистом Центра исследования и разработки беспилотного транспорта.

Кроме того, в столице 200 преподавателей из 14 колледжей прошли интенсивное обучение в бесплатной школе цифровых технологий «Школа 21» и узнали, как применять нейросети, автоматизировать проверку работ и создавать учебные материалы. Еще 180 педагогов завершают курс в «Школе программистов», где изучают языки программирования C++, Kotlin и Java, проектирование архитектуры программного обеспечения и DevOps-практики.

Для отработки профессиональных навыков в максимально приближенных к реальным условиях в колледжах обновляют мастерские и лаборатории. За последние годы было модернизировано свыше 360 пространств для практической подготовки.

В ближайшие годы в столице появится новый флагманский колледж для подготовки специалистов по ключевым направлениям в ИТ — от установки и обслуживания оборудования и сетей до кибербезопасности и искусственного интеллекта. На базе учебного заведения создадут профильные лаборатории и полигоны: моделирования городской среды, управления транспортом, разработки программного обеспечения и ИИ, цифровизации социального комплекса, связи и инфокоммуникаций. Кроме того, будет создан технопарк «ИТ. Москва».

