Завод в Брянске прервал работу после прилета шести БПЛА
Не менее шести прилетов дронов-камикадзе произошло в ночь на 24 января на заводе акционерного общества «Группа Кремний Эл» в Брянске, сообщили в администрации предприятия. Люди, по предварительным данным, не пострадали.
Часть производственных помещений получила повреждения. Функционирование завода приостановлено. Это предприятие с начала спецоперации на Украине уже несколько раз подвергалось атакам БПЛА.
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Ранее министерство обороны РФ сообщило о массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины минувшей ночью. Всего был сбит 121 дрон, в том числе несколько на подлете к Москве.
По данным Минобороны, пострадал один дом в Рязанской области и четыре - в Курской. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», возник пожар на территории предприятия в Рязани. По информации Telegram-канала Baza, 12 дронов атаковали там нефтеперерабатывающий завод. Ранения получил 53-летний сторож.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru