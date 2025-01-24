Над территорией России перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА
Более 120 украинских беспилотников нейтрализовали за ночь над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121... беспилотный летательный аппарат», — указали в ведомстве.
Отмечается, что 37 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 20 – над Рязанской, по 17 – над Курской и Саратовской областями, семь – над Ростовской, по шесть – над Московской и Белгородской. Кроме того, три дрона ВСУ уничтожили в Воронежской области, по два – в Тульской, Орловской, Липецкой. Еще по одному беспилотнику сбили над Крымом и Москвой.
Ранее глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что в Рязани из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом. Также обломки сбитого дрона рухнули на территории предприятия в Рязанской области, специалисты занимаются ликвидацией последствий, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru