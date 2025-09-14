Движение по одному пути открыто после ЧП на железной дороге в Орловской области

В МЖД отметили, что после завершения оперативных мероприятий на участке Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области железнодорожники возобновили движение по одному пути, организовав пропуск поездов в обе стороны в реверсивном режиме.

Также в МЖД сообщили, что одновременно ведутся работы по восстановлению инфраструктуры на втором пути, и железнодорожники прилагают все усилия для скорейшего ремонта и запуска полноценного движения по обоим путям.

13 сентября в ходе проверки железнодорожных путей в Орловской области были обнаружены взрывные устройства. При взрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».