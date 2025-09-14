Движение по одному пути открыто после ЧП на железной дороге в Орловской области
Железнодорожное движение в реверсивном режиме открыто по одному пути на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
В МЖД отметили, что после завершения оперативных мероприятий на участке Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области железнодорожники возобновили движение по одному пути, организовав пропуск поездов в обе стороны в реверсивном режиме.
Также в МЖД сообщили, что одновременно ведутся работы по восстановлению инфраструктуры на втором пути, и железнодорожники прилагают все усилия для скорейшего ремонта и запуска полноценного движения по обоим путям.
13 сентября в ходе проверки железнодорожных путей в Орловской области были обнаружены взрывные устройства. При взрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шаман, Фук и Amre: Названы фавориты «Интервидения-2025»
- В МВД призвали не игнорировать автоматические уведомления приложений
- Крупный ландшафтный пожар разгорелся около ростовской Кулешовки
- Движение по одному пути открыто после ЧП на железной дороге в Орловской области
- Стали известны 5 отечественных сериалов, получивших зарубежные адаптации
- Армения уберет изображение горы Арарат со штампа о пересечении границы
- СМИ: Трамп выдвинул ЕС нереальное условие для ужесточения санкций против РФ
- В Белоруссии заявили о новом этапе сотрудничества с Россией в кино для молодежи
- Троих погибших в Орловской области росгвардейцев представят к госнаградам
- Совет депутатов НАО избрал Ирину Гехт губернатором региона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru