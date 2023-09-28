Воспитателя детсада в Ленобласти подозревают в удушении воспитанника

Отец девочки получил сообщение в чате дошкольного учреждения о том, что на шее у ребенка появилась царапина. Забрав ребенка домой, отец заметил, что это не царапина, а след от удушья. Мужчина обратился к заведующей детсада. Она вычислила среди коллектива виновную и уволила воспитателя. При этом отцу посоветовала обратиться в правоохранительные органы.

Ранее начальницу красноярского детсада уволили из-за эротических фото в Сети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

