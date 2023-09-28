Воспитателя детсада в Ленобласти подозревают в удушении воспитанника
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах получения травмы ребенка в детском саду Новогоролево Ленинградской области, сообщает «РЕН ТВ».
Отец девочки получил сообщение в чате дошкольного учреждения о том, что на шее у ребенка появилась царапина. Забрав ребенка домой, отец заметил, что это не царапина, а след от удушья. Мужчина обратился к заведующей детсада. Она вычислила среди коллектива виновную и уволила воспитателя. При этом отцу посоветовала обратиться в правоохранительные органы.
Ранее начальницу красноярского детсада уволили из-за эротических фото в Сети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол РФ в Канаде: Москва может завести дело после скандала с эсэсовцем
- Воспитателя детсада в Ленобласти подозревают в удушении воспитанника
- МИД РФ: Канада продолжит помогать Украине после чествования эсэсовца
- Лавров описал противостояние России и Запада цитатой Тютчева
- МВД: в перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
- Движение по Крымскому мосту временно остановят 28 сентября
- В воронежской многоэтажке взорвался самогонный аппарат
- В Киеве зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
- СМИ: в украинском Николаеве прогремели мощные взрывы
- Трюдо заявил, что скандал с нацистом не повлияет на поддержку Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru