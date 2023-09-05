Начальницу красноярского детсада уволили из-за эротических фото в сети

Администрация Красноярска уволила заведующую детским садом, которая выложила в сеть эротические фото. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

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Увольнение начальницы связано исключительно со скандалом вокруг ее фотографий, к делу также подключится городская прокуратура.

Родители детского сада оказались недовольны публикацией откровенных снимков, они также пожаловались на «поборы», хамское отношение к сотрудникам учреждения, а также в урезании зарплат.

Ранее полицейские задержали в астраханском детском саду голого мужчину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Фото: Игорь Зарембо
ТЕГИ:Детский СадКрасноярскКрасноярский Край

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