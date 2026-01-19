При этом, добавила собеседница НСН, проблемы с поведением чаще всего возникают у избалованных детей из вполне благополучных на первый взгляд семей.

«Издеваются над другими детьми не только ребята из неблагополучных семей. Скорее неправильно ведут себя те дети, которых родители очень балуют, у которых родители конфликтуют с учителем, когда их вызывают в школу, хотя ребенок ведет себя отвратительно. Таких случаев очень много. Хотя семья на первый взгляд абсолютно нормальная. Почему учителя стараются даже не говорить на эту тему с родителями, когда дети травят других детей, учителей, еще как-то ужасно себя ведут? Потому что встреча с каким-нибудь очень невоспитанным родителем может привести к конфликту через прокуратуру или вышестоящие органы, и учитель останется виноватым. К сожалению, мы еще не вышли из этой западной парадигмы защиты прав детей. Как раз оценки за поведение избавят учителей от необходимости каждый раз контактировать с родителями и говорить о том, что их ребенок что-то делает не так. Если родителей интересует дисциплина, они могут уточнить, в чем проблема, поговорить с учителем и ребенком. На это и рассчитана отметка за поведение», — подчеркнула она.

Вместе с тем, пояснила Леткова, оценки за поведение должны быть объективными и не должны существенно влиять на дальнейшее поступление ребенка в вуз.

«Пока нет конкретных указаний, за какой период будет выставляться отметка, вряд ли за каждый день. Но критерии должны быть объективными, понятными и прописанными в нормативных документах. Не должно быть субъективного недоверия педагога к какому-нибудь ученику, предвзятого отношения. Кроме того, хоть родители в большинстве своем положительно относятся к отметкам за поведение, есть спор относительно того, будет ли отметка за поведение влиять на поступление, на аттестат или нет. Если будет, то возможны большие конфликты. Если не будет, то она ничего не даст. Считаю, что отметка должна идти в аттестат, но не должна входить в средний балл. Но если есть конкурс в институте, при прочих равных эта отметка должна учитываться вузом, преимущество должен получить тот, у кого хорошая отметка за поведение. Вместе с тем основными должны быть знания, из-за поведения перекрыть детям кислород нельзя», — подытожила она.