«Воспитание или палка?»: Учителя и родители поспорили об отметках за поведение
Оценки за поведение необходимы, поскольку школы возвращают себе воспитательную функцию, сказала НСН Ольга Леткова. В свою очередь Всеволод Луховицкий назвал такие отметки никому не нужным пережитком прошлого.
Оценки за поведение необходимо возвращать, они помогут вернуть школам воспитательную функцию, однако на поступление в вуз они должны влиять лишь в исключительных случаях. Об этом НСН заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
Оценки за поведение в школах планируется использовать в системе поощрения учащихся, для оказания поддержки нуждающимся в сопровождении, а также при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними из группы риска. Об этом заявила замминистра просвещения России Ольга Колударова, пишет РБК. Леткова назвала оценки за поведение необходимостью на фоне возвращения школе воспитательной функции.
«Оценки за поведение в школах необходимы, потому что школы возвращаются к своей исконной функции — не только учить детей, но и воспитывать их. Только в этом случае можно говорить о полноценном образовании. Пока школы только пытаются что-то сделать в вопросах воспитания. К сожалению, практика многих предыдущих лет привела к тому, что дети не умеют следить за своим поведением, думают, что им все позволено. Оценка за поведение должна влиять на поведение ребенка и быть сигналом для родителей о том, что ребенок ведет себя неправильно. Поэтому я думаю, что это очень хорошая и правильная мера, она взята из советского прошлого и должна принести положительный результат», — сказала Леткова.
При этом, добавила собеседница НСН, проблемы с поведением чаще всего возникают у избалованных детей из вполне благополучных на первый взгляд семей.
«Издеваются над другими детьми не только ребята из неблагополучных семей. Скорее неправильно ведут себя те дети, которых родители очень балуют, у которых родители конфликтуют с учителем, когда их вызывают в школу, хотя ребенок ведет себя отвратительно. Таких случаев очень много. Хотя семья на первый взгляд абсолютно нормальная. Почему учителя стараются даже не говорить на эту тему с родителями, когда дети травят других детей, учителей, еще как-то ужасно себя ведут? Потому что встреча с каким-нибудь очень невоспитанным родителем может привести к конфликту через прокуратуру или вышестоящие органы, и учитель останется виноватым. К сожалению, мы еще не вышли из этой западной парадигмы защиты прав детей. Как раз оценки за поведение избавят учителей от необходимости каждый раз контактировать с родителями и говорить о том, что их ребенок что-то делает не так. Если родителей интересует дисциплина, они могут уточнить, в чем проблема, поговорить с учителем и ребенком. На это и рассчитана отметка за поведение», — подчеркнула она.
Вместе с тем, пояснила Леткова, оценки за поведение должны быть объективными и не должны существенно влиять на дальнейшее поступление ребенка в вуз.
«Пока нет конкретных указаний, за какой период будет выставляться отметка, вряд ли за каждый день. Но критерии должны быть объективными, понятными и прописанными в нормативных документах. Не должно быть субъективного недоверия педагога к какому-нибудь ученику, предвзятого отношения. Кроме того, хоть родители в большинстве своем положительно относятся к отметкам за поведение, есть спор относительно того, будет ли отметка за поведение влиять на поступление, на аттестат или нет. Если будет, то возможны большие конфликты. Если не будет, то она ничего не даст. Считаю, что отметка должна идти в аттестат, но не должна входить в средний балл. Но если есть конкурс в институте, при прочих равных эта отметка должна учитываться вузом, преимущество должен получить тот, у кого хорошая отметка за поведение. Вместе с тем основными должны быть знания, из-за поведения перекрыть детям кислород нельзя», — подытожила она.
В свою очередь глава межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН заявил, что отметки за поведение — бесполезный и бессмысленный пережиток прошлого.
«Думаю, что это, мягко говоря, малоэффективный шаг, который, скорее всего, ни к чему не приведет. Это никак не скажется ни на поведении учащихся, ни на работе учителей, потому что, скорее всего, учителя, дети и родители отнесутся к этому как к еще одной формальности, на которую не будут обращать внимание. Большой вопрос, является ли такая оценка палкой, которую надо использовать для усмирения. Кроме того, если такая оценка будет влиять на поступление, на аттестат и так далее, то тогда это будет интересовать в первую очередь не детей, а родителей. А родители не дадут, чтобы их ребенку поставили плохую отметку за поведение. Оценки за поведение отменили в конце СССР именно потому, что убедились в их абсолютной бесполезности и бессмысленности», — сказал Луховицкий.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что оценки за поведение в школах должны обсуждаться публично, чтобы на ученика не оказывалось давление со стороны учителя. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
