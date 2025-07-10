Почему в России почти 7 тысяч детей не посещают школу
В России сейчас созданы все условия, чтобы дети во всех регионах могли получить образование, в том числе правительство работает над тем, чтобы дать возможность учиться тем, кто в больницах, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая рассказала НСН, что сейчас в стране выстраивается система обучения детей-мигрантов русскому языку, а также может появится закон о госпитальных школах, который снизит процент детей, не имеющих возможность посещать школу.
В России около 6 650 детей не ходят в школы, следует из отчета Минпросвещения «Сведения о численности несовершеннолетних в возрасте 7–17 лет, не обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» по состоянию на 1 мая. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился примерно на 10%. Буцкая отметила, что сейчас в стране многое делается для того, чтобы каждый ребенок мог получить образование.
«С этой цифрой надо разбираться. По каждому ребенку из этих 7 тысяч у нас должно быть понимание и четкий ответ. Может быть, это ребенок-инвалид, и не удалось выстроить правильную траекторию образования. Может быть, это связано с отдаленностью школы. Но у нас нет таких территорий, где не было бы выстроено образование для детей. Все равно есть и сельские школы, смешанные классы. У нас есть дети школьного возраста, которые не знают русский язык и просто не могут сейчас посещать школу. Это не образование, а страдание для такого ребенка. Он не понимает ни слова и априори становится двоечником. Поэтому сейчас выстраивается система обучения ребят русскому языку. Так что за этим должно следить Минпросвещения по каждому региону. И тогда мы все будем знать про каждого ребенка, по какой причине он не посещает школу и что мы сделали для того, чтобы он ее посещал», - рассказала она.
По словам Буцкой, сейчас разработан законопроект о госпитальных школах, которые смогут строить у себя регионы, это позволит огромному количеству детей, проходящих лечение, получать образование.
«У нас сейчас разработан законопроект, он уже в правительстве, о госпитальных школах. Эти школы даже имеют свое название и уже работают в отдельных регионах страны. Вот этим законом мы дадим возможность всем регионам такие школы создавать. Потому что ребята, долго лежащие в больнице, могли бы учиться, так как для таких детей обучение – это лечение, потому что пока они это делают, они живут», - уточнила она.
Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что в России 90% детей мигрантов не допустили к экзамену по русскому языку по формальным признакам, что пора считать тревожной ситуацией.
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