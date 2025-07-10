Почему в России почти 7 тысяч детей не посещают школу

«С этой цифрой надо разбираться. По каждому ребенку из этих 7 тысяч у нас должно быть понимание и четкий ответ. Может быть, это ребенок-инвалид, и не удалось выстроить правильную траекторию образования. Может быть, это связано с отдаленностью школы. Но у нас нет таких территорий, где не было бы выстроено образование для детей. Все равно есть и сельские школы, смешанные классы. У нас есть дети школьного возраста, которые не знают русский язык и просто не могут сейчас посещать школу. Это не образование, а страдание для такого ребенка. Он не понимает ни слова и априори становится двоечником. Поэтому сейчас выстраивается система обучения ребят русскому языку. Так что за этим должно следить Минпросвещения по каждому региону. И тогда мы все будем знать про каждого ребенка, по какой причине он не посещает школу и что мы сделали для того, чтобы он ее посещал», - рассказала она.

По словам Буцкой, сейчас разработан законопроект о госпитальных школах, которые смогут строить у себя регионы, это позволит огромному количеству детей, проходящих лечение, получать образование.

«У нас сейчас разработан законопроект, он уже в правительстве, о госпитальных школах. Эти школы даже имеют свое название и уже работают в отдельных регионах страны. Вот этим законом мы дадим возможность всем регионам такие школы создавать. Потому что ребята, долго лежащие в больнице, могли бы учиться, так как для таких детей обучение – это лечение, потому что пока они это делают, они живут», - уточнила она.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что в России 90% детей мигрантов не допустили к экзамену по русскому языку по формальным признакам, что пора считать тревожной ситуацией.

