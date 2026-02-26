В Улан-Удэ предотвратили нападение школьника на сверстников

Подросток планировал нападение на сверстников в Улан-Удэ, действия несовершеннолетнего были пресечены. Об этом заявил министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов, передает РИА Новости.

«В текущем году в Железнодорожном районе предотвращена подготовка несовершеннолетним 12 лет убийства своих сверстников», - отметил Кудинов.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по данному факту, пишет RT.

По словам Кудинова, центр по противодействию экстремизму в 2025 году предотвратил на стадии подготовки два особо тяжких преступления, связанных с приготовлением к совершению убийств несовершеннолетними сверстников в школьных заведениях. Противоправные действия пресекли в Баргузинском районе и Улан-Удэ.

Между тем в Оренбурге силовики предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена.

