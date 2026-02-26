В Новгородской области возбудили дело после ДТП с девятью пострадавшими
Девять человек пострадали в результате аварии с автобусом и лесовозом в Старой Руссе Новгородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, накануне водитель автобуса с пассажирами людей при перестроении совершил столкновение с лесовозом. Пострадали шесть человек, в их числе двое несовершеннолетних. Позднее число пострадавших возросло до девяти, их госпитализировали.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)», - отметили в СК.
По делу проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств ЧП.
Ранее грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Шипуновском районе Алтайского края, пострадали семь человек.
