В Новгородской области возбудили дело после ДТП с девятью пострадавшими

Девять человек пострадали в результате аварии с автобусом и лесовозом в Старой Руссе Новгородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, накануне водитель автобуса с пассажирами людей при перестроении совершил столкновение с лесовозом. Пострадали шесть человек, в их числе двое несовершеннолетних. Позднее число пострадавших возросло до девяти, их госпитализировали.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)», - отметили в СК.

По делу проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств ЧП.

Ранее грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Шипуновском районе Алтайского края, пострадали семь человек.

