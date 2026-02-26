Госдума взяла на контроль ситуацию с увольнениями из «Почты России»
Средняя зарплата в отдельных региональных отделениях составляет порядка 25-30 тысяч рублей, заявила НСН Светлана Бессараб.
Госдума взяла на контроль ситуацию с «Почтой России», необходимо сделать все, чтобы она могла зарабатывать и обеспечивать хороший уровень зарплат, заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
«Можно сказать, что в «Почте России» идут массовые увольнения по собственному желанию. Но на самом деле это связано больше с низким уровнем зарплат. Средняя зарплата в отдельных региональных отделениях составляет порядка 25-30 тысяч рублей. Конечно, этого недостаточно. Мы понимаем, насколько сложной является работа почтальона, особенно в сельской местности. Снег, грязь, слякоть… Люди доставляют посылки, пенсии. Поэтому зачастую это люди труда, которые показывают свое отношение к людям и к миру своей работы. Госдума взяла на контроль эту ситуацию, мы будем делать все для оздоровления «Почты России», чтобы она могла зарабатывать и обеспечивать хороший уровень зарплат», - рассказала она.
В России появился новый тренд - резко выросло количество «увольнений в никуда» из-за стрессов, выгораний и буллинга среди сотрудников. По информации СМИ на февраль 2026 года, 76% сотрудников российских компаний сталкивались с моббингом (травлей) на работе. Чаще всего работники жалуются на травлю со стороны руководителя.
Статистику подтверждают массовые увольнения в крупнейших российских компаниях, например, в «Почте России». Из-за сохранения негативных тенденций по увольнениям компания может потерять до 60 тысяч сотрудников к концу 2026 года. Только за 2025 год ее покинули около 40 тысяч человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила НСН, что молодое поколение чаще уходит с работы «в никуда», так как им ближе проектная деятельность, а не сидеть пять лет на одном месте.
