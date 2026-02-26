Мединский: Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина провели очередной обмен телами военных. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных», - написал он в своем Telegram-канале.

При этом РФ были переданы тела 35 погибших российских бойцов, отмечает RT.

Ранее Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих незаконно удерживаемых мирных жителей Курской области. Киеву передали 157 украинских военнопленных. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Владимира Мединского
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаВладимир Мединский

Горячие новости

Все новости

партнеры