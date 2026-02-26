Мединский: Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
26 февраля 202612:13
Россия и Украина провели очередной обмен телами военных. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных», - написал он в своем Telegram-канале.
При этом РФ были переданы тела 35 погибших российских бойцов, отмечает RT.
Ранее Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих незаконно удерживаемых мирных жителей Курской области. Киеву передали 157 украинских военнопленных. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
