В Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного военного
Теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России предотвратили в Санкт-Петербурге, подозреваемые задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Силовики пресекли противоправную деятельность двух россиян, которые планировали совершить преступление по заданию спецслужб Украины, применив самодельное взрывное устройство, пишет RT. Фигуранты через мессенджер Telegram вступили в переписку с представителем Киева и сообщили о готовности совершить теракт.
«По заданию куратора они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания и установили СВУ под транспортное средство военнослужащего. В результате оперативно-розыскных мероприятий... взрывное устройство было обнаружено и обезврежено», - подчеркнули в ФСБ.
Задержанные дали признательные показания. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае.
