СМИ: Россия и еще семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти
4 августа 202504:32
В сентябре восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия, Казахстан, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман, Ирак и Алжир, планируют увеличить уровень добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Показатель должен увеличиться на 548 тыс. баррелей в сутки. При этом с начала 2024 года эти страны сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с на добровольной основе. В апреле текущего года подход был изменен.
Ранее Саудовская Аравия подняла цены на нефть для азиатских покупателей на 20 центов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что Уиткофф посетит Москву за один-два дня до истечения срока ультиматума
- СМИ: У президента Швейцарии состоялся «катастрофический» диалог с Трампом
- 1 сентября может стать выходным днем
- 7 млн долларов: В Армении назвали расходы на концерт Лопес антиконституционными
- В России могут изменить перечень профессий среднего профобразования
- СМИ: ВСУ стягивают в Сумскую область резервы со всех участков фронта
- Президент Бразилии заявил, что страна перестала зависеть от США
- Минаков: После «золота» ЧМ российские пловцы снова станут «тюбиками»
- В Австралии выпало рекордные полметра снега
- Администрация Трампа не ищет быстрого решения по конфликту вокруг Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru