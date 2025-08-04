СМИ: Россия и еще семь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти

В сентябре восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия, Казахстан, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман, Ирак и Алжир, планируют увеличить уровень добычи нефти, сообщает Bloomberg.

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Показатель должен увеличиться на 548 тыс. баррелей в сутки. При этом с начала 2024 года эти страны сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с на добровольной основе. В апреле текущего года подход был изменен.

Ранее Саудовская Аравия подняла цены на нефть для азиатских покупателей на 20 центов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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