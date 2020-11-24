Жириновский не исключил ликвидацию Пенсионного фонда России

Ранее в «Партии пенсионеров» предложили ликвидировать Пенсионный фонд. Об этом в эфире НСН заявил член президиума центрального совета организации Андрей Широков.

«Я считаю, что для нормализации ситуации, нужно ликвидировать Пенсионный фонд, все имеющиеся деньги перевести в бюджет. Он и будет отвечать за пенсионные выплаты», - сказал он.

