Жириновский не исключил ликвидацию Пенсионного фонда России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Пенсионный фонд России будет ликвидирован, пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета.

Политик пояснил, что ПФР - это »огромная бюрократическая структура», в которой трудится огромное количество чиновников, передает РИА Новости. По мнению Жириновского, цифровизация должна затронуть и Пенсионный фонд, который стоит упразднить.

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Ранее в «Партии пенсионеров» предложили ликвидировать Пенсионный фонд. Об этом в эфире НСН заявил член президиума центрального совета организации Андрей Широков.

«Я считаю, что для нормализации ситуации, нужно ликвидировать Пенсионный фонд, все имеющиеся деньги перевести в бюджет. Он и будет отвечать за пенсионные выплаты», - сказал он.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пенсионный фонд РоссииВладимир Жириновский
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