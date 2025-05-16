Воронежская область ввела ЧС в агросекторе из-за сильных заморозков
В Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за апрельско-майских заморозков, повредивших десятки тысяч гектаров посевов и садов. Соответствующий указ, подписанный губернатором Александром Гусевым, опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу 15 мая.
По данным регионального правительства, температурные аномалии наблюдались 27, 28, 29 апреля и 3 мая, когда ночью столбики термометров опускались до –8...–10 °C.
В результате пострадало более 30 тысяч гектаров сельхозкультур. Существенные потери понесли озимые и посевы сахарной свеклы. Помимо этого, повреждены более 2,6 тысяч гектаров садов и ягодников, что составляет 44% всех плодоносящих насаждений в регионе.
Руководителем ликвидации последствий назначена первый заместитель министра сельского хозяйства Воронежской области Светлана Петрова. Муниципальным властям поручено до 30 мая предоставить в профильное министерство полную информацию о нанесенном ущербе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru