Воронежская область ввела ЧС в агросекторе из-за сильных заморозков

В Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за апрельско-майских заморозков, повредивших десятки тысяч гектаров посевов и садов. Соответствующий указ, подписанный губернатором Александром Гусевым, опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу 15 мая.

По данным регионального правительства, температурные аномалии наблюдались 27, 28, 29 апреля и 3 мая, когда ночью столбики термометров опускались до –8...–10 °C.