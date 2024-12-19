Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей в России
19 декабря 202416:38
Президент России Владимир Путин отметил необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов в сельское хозяйство.
«У нас традиционно, еще со времен Советского Союза, мы уделяли всегда большое внимание кадрам. Сейчас работа на селе — она становится все более интересной. Это индустрия уже. Она требует специалистов высокого класса, высокой квалификации», — подчеркнул российский лидер в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.
Путин сообщил, что сельское хозяйство в России развивается хорошими темпами — 3% в год. Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики РФ.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что российский рынок полностью обеспечен продуктами, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru