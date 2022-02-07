Воробьёв заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
7 февраля 202212:43
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион вышел на плато по заболеваемости, сообщает ТАСС.
В ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов он отметил, что «цифры не растут, но и не падают».
«Мы видим, что сейчас ситуация с коронавирусом нормализовалась... В общем, вышли на так знакомое всем слово - «плато», - подчеркнул глава области.
Также Воробьев добавил, что текущая волна коронавируса, вызванная штаммом «омикрон», гораздо больше по сравнению с предыдущими мутациями, поэтому нагрузка на амбулаторное звено была запредельной.
Ранее в федеральном оперативном штабе заявили, что за сутки в России выявили 171 905 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 55 683 человека, умерли 609 пациентов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru