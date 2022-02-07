Воробьёв заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

В ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов он отметил, что «цифры не растут, но и не падают».«Мы видим, что сейчас ситуация с коронавирусом нормализовалась... В общем, вышли на так знакомое всем слово - «плато», - подчеркнул глава области.Также Воробьев добавил, что текущая волна коронавируса, вызванная штаммом «омикрон», гораздо больше по сравнению с предыдущими мутациями, поэтому нагрузка на амбулаторное звено была запредельной.

Ранее в федеральном оперативном штабе заявили, что за сутки в России выявили 171 905 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 55 683 человека, умерли 609 пациентов, сообщает RT.

