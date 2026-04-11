Путин: Развертывание новой группировки связи стало большим событием

Российский лидер Владимир Путин заявил, что развертывание госкорпорацией «Роскосмос» новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи стало большим событием. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с руководителем организации в преддверии празднования Дня космонавтики в РФ.

Баканов сообщил Путину о попытке ВСУ атаковать космодром «Плесецк»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов доложил Путину о запуске низкоорбитальной широкополосной группировки связи, с чем президент поздравил его.

Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый заявил, что Россия фактически выбыла из списка мировых лидеров космической отрасли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
