Путин: Развертывание новой группировки связи стало большим событием
Российский лидер Владимир Путин заявил, что развертывание госкорпорацией «Роскосмос» новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи стало большим событием. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с руководителем организации в преддверии празднования Дня космонавтики в РФ.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов доложил Путину о запуске низкоорбитальной широкополосной группировки связи, с чем президент поздравил его.
Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый заявил, что Россия фактически выбыла из списка мировых лидеров космической отрасли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
