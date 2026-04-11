Умер актер сериала «Следствие ведут знатоки» Наумов

Умер актер телесериала «Следствие ведут знатоки» Алексей Наумов. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написала вдова его отца, актриса Наталья Белохвостикова.

Артисту было 65 лет.

Алексей Наумов был сыном Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. Артист окончил Ленинградскую академию художеств. В 1970 году он исполнил роль Петьки Щеглова в исторической драме «Бег», а в 1972-м — Сережи в сериале «Следствие ведут знатоки», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СериалАктерСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры