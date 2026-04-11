Баканов сообщил Путину о попытке ВСУ атаковать космодром «Плесецк»
ВСУ пытались атаковать БПЛА космодром «Плесецк». Об этом в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным сообщил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
По его словам, это произошло, когда оттуда запускали спутники широкополосного доступа в интернет.
Баканов напомнил, что две недели назад состоялось развертывание российской низкоорбитальной широкополосной группировки связи. Он рассказал, что совместные боевые расчеты предприятий «Роскосмоса» и космических войск осуществили задачу.
«Наши "друзья" сделали все, чтобы этот пуск не состоялся», - отметил Баканов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие.
- Жертвы Эпштейна раскритиковали Меланию Трамп
- Баканов сообщил Путину о попытке ВСУ атаковать космодром «Плесецк»
- Умер актер сериала «Следствие ведут знатоки» Наумов
- Глава Дагестана прокомментировал слухи о своей отставке цитатой из советского фильма
- Оперштаб: В 11 км от Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов
- В Киеве хотят ввести трудовую повинность для местных жителей
- На побережье от Тамани до Сириуса нашли свыше 100 погибших дельфинов
- Баканов: Полет на Марс вызовет у космонавта лучевую болезнь
- В Дагестане за хищение 550 млн рублей арестовали топ-менеджеров стройфирмы
- СМИ: США согласились разблокировать замороженные активы ИРИ