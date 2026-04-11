Баканов сообщил Путину о попытке ВСУ атаковать космодром «Плесецк»

ВСУ пытались атаковать БПЛА космодром «Плесецк». Об этом в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным сообщил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

По его словам, это произошло, когда оттуда запускали спутники широкополосного доступа в интернет.

Баканов напомнил, что две недели назад состоялось развертывание российской низкоорбитальной широкополосной группировки связи. Он рассказал, что совместные боевые расчеты предприятий «Роскосмоса» и космических войск осуществили задачу.

«Наши "друзья" сделали все, чтобы этот пуск не состоялся», - отметил Баканов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие.

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Астахов
