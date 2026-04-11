Вирусолог: В Краснодарском крае обитают опасные комары рода Aedes

В России в Краснодарском крае обитают комары рода Aedes, способные переносить возбудителей тропических лихорадок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

При этом, по его словам, риск заболеть из-за насекомых в РФ минимален.

Арахнолог объяснил нашествие каракуртов на юге России

Лукашев объяснил, что кроме комаров для вспышек заболевания нужна высокая температура, чтобы вирус смог развиться. Специалист рассказал, что идеальная температура для передачи тропических вирусных лихорадок — 30-32 градуса. Кроме того, такие температуры должны держаться длительное время, добавил вирусолог.

Он подчеркнул, что высокие риски заразиться вирусом, который впоследствии вызовет опасную лихорадку, сохраняются в странах с жарким климатом и эндемичных регионах. Чтобы обезопасить себя, туристу необходимо использовать репелленты, носить одежду с длинным рукавом и длинные брюки, отметил Лукашев.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в интервью НСН рассказал, что африканских клещей можно встретить в южных регионах России, но они любят исключительно сухую, пустынную местность.

ФОТО: РИА Новости
