Вирусолог: В Краснодарском крае обитают опасные комары рода Aedes
В России в Краснодарском крае обитают комары рода Aedes, способные переносить возбудителей тропических лихорадок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.
При этом, по его словам, риск заболеть из-за насекомых в РФ минимален.
Лукашев объяснил, что кроме комаров для вспышек заболевания нужна высокая температура, чтобы вирус смог развиться. Специалист рассказал, что идеальная температура для передачи тропических вирусных лихорадок — 30-32 градуса. Кроме того, такие температуры должны держаться длительное время, добавил вирусолог.
Он подчеркнул, что высокие риски заразиться вирусом, который впоследствии вызовет опасную лихорадку, сохраняются в странах с жарким климатом и эндемичных регионах. Чтобы обезопасить себя, туристу необходимо использовать репелленты, носить одежду с длинным рукавом и длинные брюки, отметил Лукашев.
Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в интервью НСН рассказал, что африканских клещей можно встретить в южных регионах России, но они любят исключительно сухую, пустынную местность.
- Путин: Развертывание новой группировки связи стало большим событием
- Вирусолог: В Краснодарском крае обитают опасные комары рода Aedes
- СМИ: В «Домодедово» готовится смена менеджмента
- Жертвы Эпштейна раскритиковали Меланию Трамп
- Баканов сообщил Путину о попытке ВСУ атаковать космодром «Плесецк»
- Умер актер сериала «Следствие ведут знатоки» Наумов
- Глава Дагестана прокомментировал слухи о своей отставке цитатой из советского фильма
- Оперштаб: В 11 км от Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов
- В Киеве хотят ввести трудовую повинность для местных жителей
- На побережье от Тамани до Сириуса нашли свыше 100 погибших дельфинов