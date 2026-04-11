СМИ: В «Домодедово» готовится смена менеджмента

По данным источника, возглавить «Домодедово» скоро сможет первый заместитель гендиректора «Шереметьево» Андрей Никулин. Издание писало, что именно он является основной кандидатурой на замену и должен перейти на работу в «Домодедово» с 17 апреля.

Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в интервью НСН заметил, что, поскольку судьба «Домодедово» теперь зависит от «Шереметьево», не исключено, что один из самых современных аэропортов России перепрофилируют для грузового направления.