СМИ: В «Домодедово» готовится смена менеджмента

Гендиректор ООО «Домодедово Эрфилд» Андрей Иванов скоро покинет свой пост. Об этом сообщают «Ведомости».

Под его управлением находятся операционные компании аэропорта «Домодедово» после его передачи в собственность Росимущества.

Новые собственники планируют модернизировать «Домодедово»

По данным источника, возглавить «Домодедово» скоро сможет первый заместитель гендиректора «Шереметьево» Андрей Никулин. Издание писало, что именно он является основной кандидатурой на замену и должен перейти на работу в «Домодедово» с 17 апреля.

Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в интервью НСН заметил, что, поскольку судьба «Домодедово» теперь зависит от «Шереметьево», не исключено, что один из самых современных аэропортов России перепрофилируют для грузового направления.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
