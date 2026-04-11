Жертвы Эпштейна раскритиковали Меланию Трамп
Свыше десяти жертв скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинили жену президента США Меланию Трамп в том, что она пытается переложить ответственность за произошедшее на них. Об этом сообщает издание «The Guardian».
В заявлении, подписанном 13 потерпевшими, указано, что американские власти защищают власть имущих и до сих пор не обеспечили полное соблюдение «закона о прозрачности» в расследовании «дела Эпштейна».
Отмечается, что такой ответ последовал после того, как Мелания Трамп призвала Конгресс провести публичные слушания с участием потерпевших по «делу Эпштейна». Она также заявила, что не была жертвой финансиста, ничего не знала о его преступлениях, и что он не знакомил ее с супругом Дональдом Трампом.
Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в интервью НСН рассказала, что новая книга Виктора Пелевина про Эпштейна сможет привлечь читателей благодаря громкой теме.
Горячие новости
- СМИ: В «Домодедово» готовится смена менеджмента
- Жертвы Эпштейна раскритиковали Меланию Трамп
- Баканов сообщил Путину о попытке ВСУ атаковать космодром «Плесецк»
- Умер актер сериала «Следствие ведут знатоки» Наумов
- Глава Дагестана прокомментировал слухи о своей отставке цитатой из советского фильма
- Оперштаб: В 11 км от Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов
- В Киеве хотят ввести трудовую повинность для местных жителей
- На побережье от Тамани до Сириуса нашли свыше 100 погибших дельфинов
- Баканов: Полет на Марс вызовет у космонавта лучевую болезнь
- В Дагестане за хищение 550 млн рублей арестовали топ-менеджеров стройфирмы