Жертвы Эпштейна раскритиковали Меланию Трамп

Свыше десяти жертв скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинили жену президента США Меланию Трамп в том, что она пытается переложить ответственность за произошедшее на них. Об этом сообщает издание «The Guardian».

В заявлении, подписанном 13 потерпевшими, указано, что американские власти защищают власть имущих и до сих пор не обеспечили полное соблюдение «закона о прозрачности» в расследовании «дела Эпштейна».

Отмечается, что такой ответ последовал после того, как Мелания Трамп призвала Конгресс провести публичные слушания с участием потерпевших по «делу Эпштейна». Она также заявила, что не была жертвой финансиста, ничего не знала о его преступлениях, и что он не знакомил ее с супругом Дональдом Трампом.

Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в интервью НСН рассказала, что новая книга Виктора Пелевина про Эпштейна сможет привлечь читателей благодаря громкой теме.

