Жертвы Эпштейна раскритиковали Меланию Трамп

Свыше десяти жертв скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинили жену президента США Меланию Трамп в том, что она пытается переложить ответственность за произошедшее на них. Об этом сообщает издание «The Guardian».

В заявлении, подписанном 13 потерпевшими, указано, что американские власти защищают власть имущих и до сих пор не обеспечили полное соблюдение «закона о прозрачности» в расследовании «дела Эпштейна».