Воробьёв: Санкции заставят россиян сплотиться
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в пятницу, что Россия переживает непростой период — время серьезных потрясений и перемен, сообщает телеканал 360.
Глава региона в пятницу пообщался с курсантами в центре «Авангард».
По ходу встречи он заметил, что новые антироссийские санкции поменяют жизнь всего общества, они заставят всех россиян ещё больше сплотиться и стать единым целым.
«Мы должны справиться», - подчеркнул глава Подмосковья.
Он напомнил, что гражданам России не привыкать жить под санкционным давлением. В качестве примера губернатор вспомнил про поправку Джексона — Вэника, которая ограничивала страну в торговле, и которую отменили только в 2012 году.
«Нам нужно будет сделать так, чтобы максимально наша экономика, малый и средний бизнес, наши стартапы, которые существуют в светлых головах, как правило, молодых людей, были максимально реализованы. Но в любом случае это ограничения, с которыми мы должны справиться», — отметил Воробьёв.
По его словам, сейчас задача быть сильными и уверенно идти к намеченной цели, сообщает Телеканал 360.
Ранее жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса.
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