Воробьёв: Санкции заставят россиян сплотиться

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в пятницу, что Россия переживает непростой период — время серьезных потрясений и перемен, сообщает телеканал 360.

Глава региона в пятницу пообщался с курсантами в центре «Авангард».

По ходу встречи он заметил, что новые антироссийские санкции поменяют жизнь всего общества, они заставят всех россиян ещё больше сплотиться и стать единым целым.

«Мы должны справиться», - подчеркнул глава Подмосковья.

Он напомнил, что гражданам России не привыкать жить под санкционным давлением. В качестве примера губернатор вспомнил про поправку Джексона — Вэника, которая ограничивала страну в торговле, и которую отменили только в 2012 году.

Заблокированные активы. Какой будет экономическая ситуация в России?

«Нам нужно будет сделать так, чтобы максимально наша экономика, малый и средний бизнес, наши стартапы, которые существуют в светлых головах, как правило, молодых людей, были максимально реализованы. Но в любом случае это ограничения, с которыми мы должны справиться», — отметил Воробьёв.

По его словам, сейчас задача быть сильными и уверенно идти к намеченной цели, сообщает Телеканал 360.

Ранее жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеРоссияСанкцииСанкции Против РоссииАндрей Воробьев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры