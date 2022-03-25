Воробьёв: Санкции заставят россиян сплотиться

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в пятницу, что Россия переживает непростой период — время серьезных потрясений и перемен, сообщает телеканал 360.

Глава региона в пятницу пообщался с курсантами в центре «Авангард».

По ходу встречи он заметил, что новые антироссийские санкции поменяют жизнь всего общества, они заставят всех россиян ещё больше сплотиться и стать единым целым.

«Мы должны справиться», - подчеркнул глава Подмосковья.

Он напомнил, что гражданам России не привыкать жить под санкционным давлением. В качестве примера губернатор вспомнил про поправку Джексона — Вэника, которая ограничивала страну в торговле, и которую отменили только в 2012 году.