Воробьёв потребовал чётко информировать жителей о программе соцгазификации
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что введённая президентом Владимиром Путиным программа социальной газификации должна быть максимально понятной и прозрачной для жителей.
На совещании с членами правительства и главами городских округов региона он подчеркнул, что на все возникающие у жителей вопросы следует «спокойно и доходчиво давать разъяснения».
«Тема, которая касается большого количества жителей – это газификация. Я прошу разъяснять и чётко давать карту газификации населённых пунктов», – отметил Воробьёв.
В частности, главам округов и специалистам Мособлгаз необходимо подробно рассказывать гражданам о стоимости оборудования и о том, от чего она может зависеть, сообщает «Радио 1».
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что уровень газификации в России по итогам прошлого года составил 72%, к 2030 году он должен вырасти до 83%.
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