Воробьёв потребовал чётко информировать жителей о программе соцгазификации

На совещании с членами правительства и главами городских округов региона он подчеркнул, что на все возникающие у жителей вопросы следует «спокойно и доходчиво давать разъяснения».

«Тема, которая касается большого количества жителей – это газификация. Я прошу разъяснять и чётко давать карту газификации населённых пунктов», – отметил Воробьёв.

В частности, главам округов и специалистам Мособлгаз необходимо подробно рассказывать гражданам о стоимости оборудования и о том, от чего она может зависеть, сообщает «Радио 1».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что уровень газификации в России по итогам прошлого года составил 72%, к 2030 году он должен вырасти до 83%.

