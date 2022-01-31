Воробьёв потребовал чётко информировать жителей о программе соцгазификации

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что введённая президентом Владимиром Путиным программа социальной газификации должна быть максимально понятной и прозрачной для жителей.

Воробьёв доложил Путину о проектах социальной цифровизации в Подмосковье

На совещании с членами правительства и главами городских округов региона он подчеркнул, что на все возникающие у жителей вопросы следует «спокойно и доходчиво давать разъяснения».

«Тема, которая касается большого количества жителей – это газификация. Я прошу разъяснять и чётко давать карту газификации населённых пунктов», – отметил Воробьёв.

В частности, главам округов и специалистам Мособлгаз необходимо подробно рассказывать гражданам о стоимости оборудования и о том, от чего она может зависеть, сообщает «Радио 1».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что уровень газификации в России по итогам прошлого года составил 72%, к 2030 году он должен вырасти до 83%.

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ФОТО: Пресс-служба губернатора и правительства МО
ТЕГИ:ГазМосковская ОбластьАндрей Воробьёв
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