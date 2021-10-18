Воробьёв доложил Путину о проектах социальной цифровизации в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Глава региона, в частности, рассказал о внедрении в Подмосковье новых проектов в социальной сфере с применением цифровизации. Такие программы помогают жителям оформлять необходимые документы оперативно и без очередей.

Воробьёв обратил внимание, что работа проводится во исполнении положений послания главы государства Федеральному собранию.

«Мы реализуем так называемое «социальное казначейство». Его смысл заключается в том, что каждый россиянин должен получать услуги проактивно, автоматически. До этого надо было бегать по кабинетам, составлять заявления: ребенок родился – в ЗАГС идти и так далее. Теперь мы сейчас всё это осуществляем в цифре. При появлении ребёнка на свет, семья уже в родильном доме получает сразу свидетельство, СНИЛС, все необходимые документы, порядка десяти справок», – цитирует «Радио 1» Воробьёва.

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«Скоро в школу» - еще один проект, внедряемый в Московской области, рассказал губернатор, в дальнейшем такого рода цифровизация коснётся каждого.

«И многодетных семей, и всех категорий жителей. Услуги будут внедрены в течение будущего года, чтобы исключить очереди, какие-либо другие неудобства для граждан, всё будет приходить человеку автоматически. В клубах долголетия также проводится обучение, если у кого-то есть какие-то трудности с пользованием телефоном или компьютером. Это тоже очень востребованная опция. Мы хотим здесь быть максимально удобными для каждого человека», — пояснил Воробьёв.

В ходе встречи в Кремле обсуждались также вопросы газификации и транспортной инфраструктуры Подмосковья.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПодмосковьеАндрей ВоробьевПутин
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