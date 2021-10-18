Воробьёв доложил Путину о проектах социальной цифровизации в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Глава региона, в частности, рассказал о внедрении в Подмосковье новых проектов в социальной сфере с применением цифровизации. Такие программы помогают жителям оформлять необходимые документы оперативно и без очередей.

Воробьёв обратил внимание, что работа проводится во исполнении положений послания главы государства Федеральному собранию.

«Мы реализуем так называемое «социальное казначейство». Его смысл заключается в том, что каждый россиянин должен получать услуги проактивно, автоматически. До этого надо было бегать по кабинетам, составлять заявления: ребенок родился – в ЗАГС идти и так далее. Теперь мы сейчас всё это осуществляем в цифре. При появлении ребёнка на свет, семья уже в родильном доме получает сразу свидетельство, СНИЛС, все необходимые документы, порядка десяти справок», – цитирует «Радио 1» Воробьёва.