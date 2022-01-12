Новак назвал уровень газификации России по итогам 2021 года
Уровень газификации в России по итогам прошлого года составил 72%, к 2030 году он должен вырасти до 83%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.
«На сегодняшний день природный газом газифицировано 78 субъектов Российской Федерации. Уровень газификации населения по итогам 2021 года - 72%. Газифицировано 43 млн квартир и домовладений в 48 тыс. населенных пунктов», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Новак напомнил о поставленной президентом задаче поэтапно завершить газификацию к 2030 году. Для достижения цели кабмин утвердил дорожную карту по внедрению социально-ориентированной газификации и газоснабжения субъектов федерации.
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