Глава Подмосковья Воробьев сделал третью прививку от COVID-19
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью каналу RTVi заявил, что сделал третью прививку от коронавируса.
По его словам, на этот шаг он решился из-за распространения в России индийского штамма коронавируса, для противостояния которому требуется высокое количество антител.
Ранее глaвный сaнитaрный врaч Московской облaсти подписaлa постaновление об обязaтельной вaкцинaции рaботников сфере услуг.
Воробьев вакцинировался осенью 2020 года, сообщает RT. Первый компонент глава Подмосковья получил в октябре, а второй - в ноябре.
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