Воробьев: Угрозы жизни пострадавших при ночной атаке БПЛА в Подмосковье нет

Губернатор рассказал, что один из пострадавших 25-летний мужчина поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести, он был транспортирован вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Второй мужчина попал в эпицентр удара и находится в тяжелом состоянии с разными травмами.

Еще двое пострадавших получили амбулаторную помощь и отпущены домой. Четверых других пострадавших доставят в больницу в Жуковском – это двое мужчин и две женщины. У них отравление продуктами горения и переломы.

Ранее жительница дома на Высоковольтной улице рассказала НСН, что жители успели выбежать на улицу в чем было и до сих пор не могут вернуться в свои квартиры.



