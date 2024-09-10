Воробьев: Угрозы жизни пострадавших при ночной атаке БПЛА в Подмосковье нет
Жизни пострадавших при ночной атаке беспилотников на Раменское ничего не угрожает, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что один из пострадавших 25-летний мужчина поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести, он был транспортирован вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Второй мужчина попал в эпицентр удара и находится в тяжелом состоянии с разными травмами.
Еще двое пострадавших получили амбулаторную помощь и отпущены домой. Четверых других пострадавших доставят в больницу в Жуковском – это двое мужчин и две женщины. У них отравление продуктами горения и переломы.
Ранее жительница дома на Высоковольтной улице рассказала НСН, что жители успели выбежать на улицу в чем было и до сих пор не могут вернуться в свои квартиры.
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