Воробьев: В Подмосковье ночью сбили 14 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью ПВО сбила 14 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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По его словам, это произошло в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Раменском погиб мальчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиПодмосковье

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