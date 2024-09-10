Воробьев: В Подмосковье ночью сбили 14 БПЛА ВСУ

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

В спецназе «Ахмат» сообщили о больших потерях ВСУ в приграничье

Мантуров заявил, что МС-21 может получить дополнительную версию

При отражении атаки беспилотника в Раменском загорелась многоэтажка

В результате атаки беспилотника в Раменском погиб ребенок

Во «Внуково» задержали более 30 рейсов на фоне отражения атаки БПЛА

Военкор Котенок задал Алаудинову вопросы после задержания подравшихся в Анапе чеченцев

СМИ: На Западе воспримут уход из Курской области как провал Зеленского

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Раменском погиб мальчик , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

По его словам, это произошло в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Путин поручил проводить больше семейных конкурсов в РФ

При обстреле ВСУ белгородского села ранена женщина Путин поручил проводить больше семейных конкурсов в РФ Apple представила новые смарт-часы Watch Series 10 Кадыров посетил съемочную площадку сериала в Турции Первая Международная премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: