Воробьев сообщил подробности о снятии ограничений в Подмосковье

С 18 мая, с понедельника, в Московской области начнут работать промышленные предприятия и будет запущено строительство, написал губернатор региона Андрей Воробьев на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«С завтрашнего дня экономика может и должна сделать шаг вперед. Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ», - сообщил Воробьев.