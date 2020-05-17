Воробьев сообщил подробности о снятии ограничений в Подмосковье

С 18 мая, с понедельника, в Московской области начнут работать промышленные предприятия и будет запущено строительство, написал губернатор региона Андрей Воробьев на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«С завтрашнего дня экономика может и должна сделать шаг вперед. Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ», - сообщил Воробьев.

Воробьев предположил частичное ослабление ограничений в Подмосковье

При этом он отметил, что в дистанционном формате останется непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами. Это сделано, чтобы избежать скопления людей.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН поддержал постепенный запуск экономики.

«Что касается необходимости открывать предприятия, видимо, это правильное предложение», - заключил Альштейн.

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ФОТО: Stoulov Max
ТЕГИ:КоронавирусАндрей ВоробьевПодмосковье
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