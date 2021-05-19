Воробьев отметил победу ребят из Подмосковья во Всероссийской олимпиаде школьников

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил лауреатов Всероссийской олимпиады школьников. Он пообщался с ними, в том числе, за праздничным столом, в ходе рабочего визита в Долгопрудный.

Дипломы победителей на заключительном этапе олимпиады завоевали 30 подмосковных ребят. По словам главы региона, теперь необходимо нарастить число победителей и призёров.

«Этим занимаются педагоги, и вы тоже заряжайте своим энтузиазмом тех, кто хочет добиться успеха, реализовать себя. Я не сомневаюсь, что вы поступите в лучшие вузы страны. Самое главное – и там стать лучшими. Тем самым вы сильнее сделаете себя, сильнее сделаете своих преподавателей», – приводит «Радио 1» слова губернатора.