Воробьев отметил победу ребят из Подмосковья во Всероссийской олимпиаде школьников
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил лауреатов Всероссийской олимпиады школьников. Он пообщался с ними, в том числе, за праздничным столом, в ходе рабочего визита в Долгопрудный.
Дипломы победителей на заключительном этапе олимпиады завоевали 30 подмосковных ребят. По словам главы региона, теперь необходимо нарастить число победителей и призёров.
«Этим занимаются педагоги, и вы тоже заряжайте своим энтузиазмом тех, кто хочет добиться успеха, реализовать себя. Я не сомневаюсь, что вы поступите в лучшие вузы страны. Самое главное – и там стать лучшими. Тем самым вы сильнее сделаете себя, сильнее сделаете своих преподавателей», – приводит «Радио 1» слова губернатора.
Школьники Московской области второй год подряд демонстрируют лучшую динамику по стране в плане выступления на олимпиадах. Всего в активе региональной команды по результатам состязаний 183 диплома – вдвое больше, чем годом ранее.
Дипломы действительны четыре года, они дают право поступления в любое отечественное высшее учебное заведение без экзаменов по соответствующему профилю. Лауреаты получают также денежное вознаграждение - участники заключительного этапа по 100 тысяч рублей, призёры – по 300 тысяч, победители – по 500 тысяч.
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