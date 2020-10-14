Ямбург объяснил, почему тьюторы не приживутся в российских школах

Евгений Ямбург считает, что реальность уже заставила пересмотреть форматы обучения в школах. И самым оптимальным будет вариант совмещения онлайн-уроков с занятиями в классах.

«Коронавирус подталкивает к модернизации школьного образования. Но нужно избежать двух крайностей: фанатичной привязанности только к очной форме обучения или полного перехода на дистант. На самом деле нужно будет сочетать гибко обе формы обучения. Это как два плеча коромысла, которые нужно держать в равновесии. И по итогам прошлого года многие ребята сдали экзамены лучше», - признал Евгений Ямбург.

Мэр Сергей Собянин также заметил, что приоритетный доступ к вакцине от коронавируса получат учителя старшего возраста и педагоги, имеющие хронические заболевания.

