Ямбург объяснил, почему тьюторы не приживутся в российских школах

Директор центра образования №109 города Москвы заявил НСН, что в городе нет столько подготовленных кадров, а вторым камнем преткновения станет вопрос оплаты труда тьюторов.

В московских школах планируется ввести новый вид преподавания - тьюторство, объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Выпускники педвузов и студенты будут временно приглашены для преподавания в школы. Тьюторам помощь будут оказывать опытные учителя, которые проконтролируют учебный процесс в дистанционном режиме.

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург заявил НСН, что идея хороша, но на постоянной основе нереализуема.

«Мне эта проблема знакома, потому что у нас есть так называемые клинические школы при больницах. Учиться там обязательно нужно. Это такая дидактическая методика борьбы с болезнью. И тьюторам при работе с такими ребятами надо знать психологию, дефектологию, это специально подготовленные люди. Идея-то правильная. Но в данной конкретной ситуации мы не найдем такого количества студентов, и не сумеем так быстро их подготовить. И у нас нет ресурсов, потому что это двойная оплата, а школа считает каждую копейку. И в идею тотальных тьюторов я не верю, она отомрет как нереалистическая», - уверен эксперт.

Евгений Ямбург считает, что реальность уже заставила пересмотреть форматы обучения в школах. И самым оптимальным будет вариант совмещения онлайн-уроков с занятиями в классах.

«Коронавирус подталкивает к модернизации школьного образования. Но нужно избежать двух крайностей: фанатичной привязанности только к очной форме обучения или полного перехода на дистант. На самом деле нужно будет сочетать гибко обе формы обучения. Это как два плеча коромысла, которые нужно держать в равновесии. И по итогам прошлого года многие ребята сдали экзамены лучше», - признал Евгений Ямбург.

Мэр Сергей Собянин также заметил, что приоритетный доступ к вакцине от коронавируса получат учителя старшего возраста и педагоги, имеющие хронические заболевания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусШкола
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